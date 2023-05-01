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Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in başından ayrılmadı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in hafta sonu omzuna platin takıldı. Bakın sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ne yaptı? İşte detaylar...

Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in başından ayrılmadı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mert Yazıcıoğlu ile Dilan Çiçek Deniz çifti geçen cumartesi Fulya Acıbadem Hastanesi’ndeydi. 15 yaşından beri zaman zaman çıkan omzuyla ilgili sorun yaşayan Dilan Çiçek Deniz, birkaç ay önce yine aynı durumla karşı karşıya kaldı. Başarılı oyuncu özellikle Amadeus oyunu sırasında zorluk yaşıyordu. Doktorlar, "Acil ameliyat" deyince güzel oyuncu hafta sonu hastanenin yolunu tuttu ve ameliyat masasına yattı.

Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in başından ayrılmadı
Omzuna destek platini takılan Dilan Çiçek Deniz, 3 hafta dinlenecek. Bu arada fizik tedavi görecek olan ünlü oyuncu kısa süre sonra tekrar çalışma hayatına geri dönecek.

Mert Yazıcıoğlu ameliyat olan sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'in başından ayrılmadı

Mert Yazıcıoğlu hastanede sevgilisini hiç yalnız bırakmadı, ameliyat öncesi ona moral verdi. İlk gece hastanede Dilan Çiçek Deniz’in yanında kalan Yazıcıoğlu, pazar günü ise yerini ünlü oyuncunun annesine bıraktı.

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