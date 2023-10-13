  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Melissa Vargas’ın bireysel hikayesi: “Durma Devam Et”

“Durma Devam Et” mesajıyla mücadelenin sınırlarını zorlayan ve devam etmeye odaklananların yanında olan Supradyn, bu vizyonu bir yaşam felsefesi haline getirerek zorlandığı her koşulda azmi ve kararlılığı ile yola devam eden sporcu Melissa Vargas’ın hikayesini anlatıyor.    

Melissa Vargas’ın bireysel hikayesi: “Durma Devam Et”

Farklı zorluklarla dolu hayatta düşmenin ve ardından kalkıp yola devam  etmenin önemine dikkat çektiği “Durma Devam Et” filmleriyle mücadeleden yılmayanların yanında olduğuna vurgu yapan Supradyn, bu kez de başarılarıyla gündemden düşmeyen sporcu Melissa Vargas’ın bireysel mücadelesinde  devam etmeyi seçtiği anlarının hikayesine odaklanıyor. 

İstanbul’da bir buçuk günde çekilen reklam filminde, Melissa’nın henüz gün ağarmamışken uyanmasıyla başlayan anlar, parkurda yaptığı koşu antrenmanı, çalışma anları ve günlük rutini yansıtılıyor. Bu zor anlarda devam etmeyi seçip enerjisini toplayarak yeniden ayağa kalkan Melissa Vargas’ın gündelik zorluklarla nasıl başa çıktığına, onu Vargas yapan ve bu sayede başkaları için ilham verici hale getiren azmine vurgu yapılıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı
  Gündem

Özge Ulusoy'un babası emekli Albay Haydar Ulusoy'un ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklanan kişi hakkında karar çıktı

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!
  Magazin

Ebru Yaşar'ın bu kıyafeti çok konuşuldu! O detay dikkat çekti!

Hadise’den anlamlı destek!
  Magazin

Hadise’den anlamlı destek!

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!
  Magazin

Kolpaçino ekibi kutlama yemeğinde buluştu!

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti
  Magazin

Nurgül Yeşilçay'ın meslektaşı Bergüzar Korel ile ilgili açıklaması dikkat çekti

Edis'ten Harbiye'de şov  
  Magazin

Edis'ten Harbiye'de şov  