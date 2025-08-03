 Melike Serra Erdem güzelliğiyle davete damga vurdu

Projehane’nin ortağı Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde Bodrum Caja by Maxx Royal’de düzenlenen davete katılan, mücevher markası “Mon Tresor’un” sahibi Melike Serra Erdem güzelliği ve şıklığı ile göz kamaştırdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.