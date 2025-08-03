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Melike Serra Erdem güzelliğiyle davete damga vurdu

Melike Serra Erdem güzelliğiyle davete damga vurdu

Melike Serra Erdem güzelliğiyle davete damga vurdu

Projehane’nin ortağı Bilge Kuru’nun ev sahipliğinde Bodrum Caja by Maxx Royal’de düzenlenen davete katılan, mücevher markası “Mon Tresor’un” sahibi Melike Serra Erdem güzelliği ve şıklığı ile göz kamaştırdı.

 Melike Serra Erdem güzelliğiyle davete damga vurdu

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