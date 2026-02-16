  • Video Galeri Foto Galeri
Masumiyet Müzesi'nde yer alan Jessica Taşçı aşkın tanımını yaptı. İşte detaylar...

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un aynı adlı kitabından uyarlanan Masumiyet Müzesi dizisinde Nurcihan karakterine hayat veren genç Jessica Taşçı, dizide Selahattin Paşalı’nın canlandırdığı Kemal karakteri üzerinden aşkı tanımladı.

Taşçı, aşk için, "Aşk aslında dizide Kemal karakterinin de yaşadığı uç duyguların getirdiği kontrolsüz sevgi.

Empati yapabildiğim bir duygu, ama aşkın bu kadar takıntılı olması beni bir denli korkutabilir. Aşkın tek bir tanımı olmadığı gibi, Kemal’le çok iyi empati yapabildiğimi bir konumdayım ama aynı zaman da daha masum toz pembe bir his gibi geliyor bana" tanımını yaptı.

