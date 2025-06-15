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Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde. İşte detaylar...

Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

Türkiye’nin kısa sürede sevip büyük bir heyecanla benimsediği kız grubu Manifest, ilk albümleri Manifestival ile büyük bir başarıya imza attı. Albümdeki 11 şarkının her biri Spotify’ın en çok dinlenenler listesine girdi. Listede en çok parçası yer alan sanatçı da yine Manifest grubu oldu.

  Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

Türkiye’nin kız grubu Manifest, albüm yayınlandıktan 24 saat içinde bir rekora imza attı. Albümdeki 11 şarkının tamamı Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlenen şarkıları listesine girdi.

 

“Manifest Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesindeival”de yer alan “Yaşanacaksa” ve “Snap” listeye 2. Ve 3. Olarak zirveden girerken, sırasıyla “KTS”, “Manifest”, “Arıyo”, “Zehir”, “Zamansızdık”, “Durma”, “Qutro”, “Hayır”, “Intro” şarkıları da listede yer aldı. YouTube platformunda da Manifest yine zirvede konumlandı. Manifestival albümündeki “Yaşanacaksa” 1 numarada yer alırken, “Manifest” ve “Zehir” 2 ve 3 numaranın sahibi oldu. Grubun Zeynep Bastık ile düet yaptığı ve “Zamansızdık” şarkısı ise 4. sıraya yerleşti.

  Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

24 SAAT İÇİNDE 9 MİLYON
Albümün tamamı 24 sat içinde YouTube’da 5 milyon kez izlenirken, Spotify’da 4 milyon kez dinlendi. 11 şarkıdan oluşan albüm; pop, 2000’ler pop, R&B tınıları ve elektro-pop dokularını bir araya getirerek grubun müzikal kimliğini ortaya koyuyor. Her kuşaktan binlerce hayranıyla Manifest’in ilk albümü, pop müziğin Türkiye’deki dönüşümüne cesurca yön veren bir manifesto olarak dikkat çekiyor.

  Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

Albüm, 28–29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan ve albümle aynı adı taşıyan Manifestival festivaliyle taçlandırılacak. Manifest’in baş sanatçı olarak sahne alacağı bu özel etkinlik, müziğin, stilin ve gençliğin kutlandığı özel bir buluşma olacak. 25 bin kişilik kapasiteyle planlanan Manifestival, etkinlikten 40 gün önce tüm biletleriyle tükendi. Yoğun talep üzerine 30–31 Ağustos için iki ek tarih daha eklendi.

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