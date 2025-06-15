  Manifest’in ilk albümü 11 şarkıyla En Çok Dinlenenler listesinde

Türkiye’nin kısa sürede sevip büyük bir heyecanla benimsediği kız grubu Manifest, ilk albümleri Manifestival ile büyük bir başarıya imza attı. Albümdeki 11 şarkının her biri Spotify’ın en çok dinlenenler listesine girdi. Listede en çok parçası yer alan sanatçı da yine Manifest grubu oldu.

Türkiye’nin kız grubu Manifest, albüm yayınlandıktan 24 saat içinde bir rekora imza attı. Albümdeki 11 şarkının tamamı Spotify’da Türkiye’nin en çok dinlenen şarkıları listesine girdi.

“Manifest ival”de yer alan “Yaşanacaksa” ve “Snap” listeye 2. Ve 3. Olarak zirveden girerken, sırasıyla “KTS”, “Manifest”, “Arıyo”, “Zehir”, “Zamansızdık”, “Durma”, “Qutro”, “Hayır”, “Intro” şarkıları da listede yer aldı. YouTube platformunda da Manifest yine zirvede konumlandı. Manifestival albümündeki “Yaşanacaksa” 1 numarada yer alırken, “Manifest” ve “Zehir” 2 ve 3 numaranın sahibi oldu. Grubun Zeynep Bastık ile düet yaptığı ve “Zamansızdık” şarkısı ise 4. sıraya yerleşti.

24 SAAT İÇİNDE 9 MİLYON

Albümün tamamı 24 sat içinde YouTube’da 5 milyon kez izlenirken, Spotify’da 4 milyon kez dinlendi. 11 şarkıdan oluşan albüm; pop, 2000’ler pop, R&B tınıları ve elektro-pop dokularını bir araya getirerek grubun müzikal kimliğini ortaya koyuyor. Her kuşaktan binlerce hayranıyla Manifest’in ilk albümü, pop müziğin Türkiye’deki dönüşümüne cesurca yön veren bir manifesto olarak dikkat çekiyor.

Albüm, 28–29 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan ve albümle aynı adı taşıyan Manifestival festivaliyle taçlandırılacak. Manifest’in baş sanatçı olarak sahne alacağı bu özel etkinlik, müziğin, stilin ve gençliğin kutlandığı özel bir buluşma olacak. 25 bin kişilik kapasiteyle planlanan Manifestival, etkinlikten 40 gün önce tüm biletleriyle tükendi. Yoğun talep üzerine 30–31 Ağustos için iki ek tarih daha eklendi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.