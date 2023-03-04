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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’tan Yeni Şarkı 

Ülkemizi yasa boğan depremin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Elazığ depremini yaşamış bir sanatçı olarak Burak Bulut içinde biriken hüznü haykırırcasına “Yeniden Doğar Mı Güneş” diye soruyor.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’tan Yeni Şarkı 

Söz ve müziği ile çöken umutlara ve yükselen korkulara atıfta bulunan şarkısında Burak Bulut’a, Kurtuluş Kuş eşlik ediyor. Sözleri bir hayli hüzünlü olan parçanın düzenlemesi ise Türk müziğinin güçlü ismi Mustafa Ceceli’ye ait.

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’tan Yeni Şarkı 

Yas duygusunun derinden hissedildiği klibin yönetmenliği ve prodüktörlüğünü ise Tolga Aykut üstlendi. Ve mix master çalışmasıyla karşımızda Koray Püskül var.

Mahzen Media etiketiyle, başta Mahzen Fabrick Youtube kanalında olmak üzere tüm dijital platformlarda yerini alan Yeniden Doğar Mı Güneş şarkısı dinleyenlerin acısına dokunacağa benziyor...


 

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Editör
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