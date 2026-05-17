 Koray Avcı'dan yapay zeka itirafı

Koray Avcı, Hassan Dekor firmasının Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen bayilerinin ikinci kuşakları için düzenlediği “Hassan Next Generation Summit” gecesinde Çırağan Sarayı’nda sahne aldı. Yaklaşık 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, performansıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Hassan Dekor’un kurucusu Dilaver Hasdemir tarafından 2017 yılında kurulan Sabah Vakfı aracılığıyla çocuklara burs desteği sağlandığı da gece boyunca paylaşıldı. Şirket, her bayi adına bir öğrencinin bir yıllık eğitim bursunu üstlenerek anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu jestin ardından şirketin CEO’su Mümtaz Hasdemir davetliler tarafından uzun süre alkışlandı.

(Ömer Hasdemir - Koray Avcı - Mümtaz Hasdemir - Onur Hasdemir)

Gecedeki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ilgili konuşan Koray Avcı, “Ben onu çok açıklamıyorum. Kendi aramızda bir topluluğumuz var. Çok bahsetmekten hoşlanmıyorum. Güzel bir ekibim var, onlarla birlikte çalışıyoruz” dedi.

(Koray Avcı - Mümtaz Hasdemir)

Projeleri hakkında da açıklamalarda bulunan sanatçı, “Avrupa turnesi bitti. Konserlerimiz devam edecek. ‘12’ adlı albümümü çıkardım, yeniden stüdyoya gireceğim. Yeni şarkılar geliyor. Arada Fethiye ve Göcek’e gidip kısa tatiller yapıyorum. Bana 3-4 gün yetiyor. Çok oturunca kendime gelemiyorum. Üretmek ve sahnede olmak istiyorum. Vlog çekimleri yapıyoruz, kamp içerikleri planlıyoruz. Kışın snowboard düşünüyorduk, şimdi sörf projeleri var. Akustik cover çalışmalarımız olacak. Koşarak değil, sağlam adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Dört bir koldan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ CİDDİ YERLERE GİDİYOR

Yapay zekâ hakkında da konuşan Koray Avcı, “Destek alıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Aranjörlerimle çalışıyorum. Enstrüman çalmayı öğrenen, söz yazmaya çalışan ama sesini duyuramayan gençler için yapay zekâ farklı kapılar açabiliyor. Ben henüz aktif olarak kullanmadım ama kullanmak istiyorum. Sonuçta teknoloji ilerliyor. Beş yıl önce internette yarım saat bile vakit geçirmezdik, şimdi saatlerimizi telefonlarda geçiriyoruz. Beş yıl sonra yapay zekâ çok daha farklı bir noktaya gelecek ve önüne geçmek mümkün olmayacak. Bugün Avrupa ve Amerika’da yapay zekâyla üretilen şarkılar listelerde yer alıyor. Ama sıcağı sıcağına bir aranjörle, besteciyle ve gerçek enstrümanlarla üretim yapmak bambaşka bir duygu.”

YAPAY ZEKÂYLA KLİP ÇEKMEK İSTERİM

Son dönemde gündem olan yapay zekâ destekli müzik projeleriyle ilgili de konuşan sanatçı, Mustafa Sandal’ın “Saygı1” gecesiyle ilgili soruya, “Yapıldıysa yapılmıştır. Bana söz düşmez. Orada önemli olan Mustafa Sandal ve Oğuzhan Uğur’un yorumu” cevabını verdi.

İbrahim Tatlıses’in yapay zekâ destekli klibi hakkında ise Avcı, “Ben de yapay zekâyla klip çekmek isterim. Neden olmasın? Tabii ki yönetmenlerle birebir çalışmayı seviyorum ama bir günde 12 şarkının klibini çektik. Yönetmenin içinde de biraz yapay zekâ var” diyerek esprili bir yorum yaptı.

Sanatçının, “Yapay zekâ sayesinde sanatçılar öldükten sonra da üretmeye devam edebilir mi?” sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti:

“Ben eski taraftayım. Gerçek ölümsüzlük, ustaların aramızdan ayrıldıktan sonra da dinlenmeye devam etmesiyle oluyor. İnsanların değeri çoğu zaman yaşarken bilinmiyor. ‘Cahildim dünyanın rengine kandım’ duygusunu yapay zekânın yakalaması için daha çok yolu var. Yapay zekâ, Neşet Ertaş, Volkan Konak, Kazım Koyuncu ve Mahzuni Şerif gibi sanatçıların ruhunu veremez.”

