Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek en büyük tutkusunu açıkladı

Feyza Civelek, DG Art Galeri’ye gitti. Oyuncu, tabloları tek tek inceledi.

 

Civelek'e sanat danışmanı Arzu Gündoğdu eşlik edip, bilgi verdi. Civelek, "Nilay'ı çok seviyorum. Benim bir çocuğum ve yarım gibi..." dedi. Oyuncu, "Karakter için ne gibi tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Genelde olumlu yorumlar alıyorum. Olumlu ya da olumsuz tepkiler olabiliyor. Yorumlara göre hareket etmiyorum. Oyunculuğuma bakıyorum, başarı odaklıyım. İlk sezon daha çok gıcık oluyorlardı daha sonra Nilay'ı sevmeye başladılar. Gıcık bir karakteri sevdirmek zordur, onu başardığım için mutluyum. Her ailede bir Nilay var. Her aileye dokunabiliyorum. Beni benimsediler" yanıtını verdi.

ÜÇ AYDA 20 KÜSÜR KİLO VERDİM
Set dışında Civelek, "Her hafta seramik kursuna gidiyorum. İnşallah öğrencilerle sergi açabiliriz. Her hafta tiyatro gidiyorum. Hem beni geliştiriyor ve terapi gibi geliyor" diye konuştu. Kilo verdiği görülen oyuncu, "Üç ayda 20 küsür kilo verdim. 4-5 kiloda vereceğim. Beslenme uzmanımın verdiği yemekleri yedim, spor yapıyorum. Bir anda çok kilo almıştım. İnşallah bir daha almayacağım. Yaşam tarzımı da değiştirdim. Asla beslenme düzenimi bozmuyorum" açıklamasını yaptı.

HIZ EN BÜYÜK TUTKUM
Fransa'ya tatile giden oyuncu, "Kayağa gittim. Setten vakit bulup, ailemle vakit geçirdim. Altı yaşından beri kayakla uğraşıyorum. Kayakta sisli bir havada önümü göremeyip, iki elim yırtılmıştı" dedi. Yarış sporlarıyla ilgili Civelek, "Lisansı almak istiyorum. Lisanslı araba yarışçısı olacağım. Hız en büyük tutkum. Sokakta değil, piste yapıyorum. Uçaktan paraşütle atlamak istiyorum. Eğitim almayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

