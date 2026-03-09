  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı
Eşi Dizer, "Pişşt, artist misin? (Not: Evde denemeyin)" diye yazdı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı
Tatlıtuğ'a binlerce yorum geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştıKıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajını eşi Başak Dizer paylaştı

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Milli futbolcu Didem Karagenç: Dezavantajlar beni durduramaz
  Gündem

Milli futbolcu Didem Karagenç: Dezavantajlar beni durduramaz

Podolog Elif Demir’den diyabetik ayakta uyarılar: Hangi belirtiler kaçırılmamalı?
  Yaşam - Sağlık

Podolog Elif Demir’den diyabetik ayakta uyarılar: Hangi belirtiler kaçırılmamalı?

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim galası karnaval havasında geçti
  Magazin

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim galası karnaval havasında geçti

Bayram tatilinde rezervasyonlar artıyor!
  Mekan

Bayram tatilinde rezervasyonlar artıyor!

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak'la buluştu
  Magazin

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak'la buluştu