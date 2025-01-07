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'Kendimi zorlayacak rolleri seviyorum'

Kayra Şenocak, eşi Ayşe Şenocak'la Nişantaşı City's'de görüntülendi.

'Kendimi zorlayacak rolleri seviyorum'

Oyuncu, eşine AVM'den çiçek aldı. Şenocak, "Özel gün değil. Eşimin sevdiği çiçekler, içimden geldi" dedi. Projelerinden bahseden Şenocak, "Yeni menajerime geçtim. Konuşulan işler var. Setleri özledim. En kısa zamanda döneceğim. Biraz dinlenip, toparlandım. Şimdi yeni işlere..." diye konuştu.

'Kendimi zorlayacak rolleri seviyorum'

Oyuncu, "Özellikle istediğiniz roller var mı?" sorusuna, "Hiç öyle şeyim yok. Ters köşe rolleri seviyorum. Kendini tekrarlayan değil; kendimi yenileyebileceğim, beni zorlayacak rolleri seviyorum" yanıtını verdi. 

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