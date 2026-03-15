 Kenan Doğulu’nun sahnesine Manifest konuk oldu

Kenan Doğulu, Bayhan Prodüksiyon imzasıyla Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne aldı.

Günler öncesinden tükenen konser biletleri gecenin heyecanını daha başlamadan yükseltirken, sahnedeki sürprizler ve görsel şovlar izleyicilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Kariyerinin klasikleşmiş hitlerinden yeni dönem parçalarına uzanan geniş repertuarıyla Kenan Doğulu, güçlü performansı ve sahne enerjisiyle dinleyicileri şarkılara hep bir ağızdan eşlik etmeye davet etti.

Gecenin en dikkat çekici sürprizlerinden biri ise “Çakkıdı” şarkısı sırasında geldi. Sanatçı, son dönemin sevilen grubu Manifest’i sahnesine davet ederek izleyicileri heyecanlandırdı.

Sahnedeki yüksek enerji ve samimi performans, konserin en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Konserin görsel açıdan en etkileyici anlarından biri ise “Kardan Kadın” şarkısında yaşandı.



Şarkı sırasında sahneye yağan kar efekti Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ni kısa süreliğine masalsı bir atmosfere dönüştürürken, izleyiciler bu özel sahne şovunu alkışlarla karşıladı.

