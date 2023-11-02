KATS Sahne sezonu “Caesar” ile açıyor

Perdelerini açtığı her sezonda sahnelediği oyunlarla tiyatro izleyicilerinin beğenisini kazanan KATS Sahne hafta sonu kapılarını tiyatro severlere açarak sezona merhaba diyor. 3 - 4 Kasım itibari ile tiyatro severlere kapılarını William Shakespeare oyunu olan “Caesar” ile açıyor.

Yenilenmiş sahnesi ile farklı bir bakış açısıyla tasarlanan “Caesar” oyunu, tiyatronun farklı branşlarını bir araya getirerek oyuna derinlik katıyor. Seyirci ile iç içe oynanan oyunda heyecan, dostluk, istekler ve hırs var. Tansiyonun hiç düşmediği oyunu uluslararası bir ekip hummalı bir çalışma ile sahneye koydu. Türkiye, Kosova, Makedon ve Ukrayna vatandaşı sanatçılardan oluşan ekibin bir araya gelerek hazırladıkları “Caesar” oyunu sezonun güçlü oyunlarından biri olarak adından söz ettirmeye başladı.

Sibel Abdiu’nun yönettiği oyunun koreografisi Liudmyla Usyk, müzikleri Albin Sopa, görsel sanat yönetmenliği Lulzim Luigji Bejta, ışık tasarımı Cengiz Orhonlu, kostümler Mine Horasan, uygulama Onur Şenay ve yapım şefi Menekşe Uçaroğlu imzasını taşıyor. Titiz bir çalışma sonunda ortaya çıkan ve usta oyuncu Onur Şenay’ın Caesar’ı canlandırdığı oyunda Uluç Özkök, Eda Özel, Onur Sarıaltın, Adem Akyazıcı, Enis Kaplanoğlu rolleri paylaşıyorlar. Onur Şenay oyun ile ilgili olarak “İmparator olmasına karar verilen Caesar, daha iyi yöneteceklerini düşünenler tarafından kurulan komplo sonucu katledilir. Bu siyasal cinayet sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. İktidar oyunu Caesar sizi koltuklarınızdan havalandıracak” diyor. Oyun ilk kez 3 Kasım Cuma gecesi KATS Sahne’de sahnelenecek.

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