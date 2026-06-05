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Kapanışı Özcan Deniz yaptı

Kapanışı Özcan Deniz yaptı

Kapanışı Özcan Deniz yaptı

Perakende Günleri’nin 25. yıl kapanış konserinde Özcan Deniz sahne aldı.

Kapanışı Özcan Deniz yaptı
Özcan Deniz’in senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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