Kapanışı Özcan Deniz yaptı

Perakende Günleri’nin 25. yıl kapanış konserinde Özcan Deniz sahne aldı.



Özcan Deniz’in senfoni orkestrası eşliğinde verdiği konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

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