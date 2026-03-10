 Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Kanye West, 24 saatte 40 bin bilet sattı.

Madonna’nın rekorunu kırdı!

30 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda TemaCC ve ILS Vision tarafından gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz 24 saat içinde yaklaşık 40 bin adet satıldı.

