  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Kanye West, 24 saatte 40 bin bilet sattı.

 Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Madonna’nın rekorunu kırdı!

 Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

30 Mayıs 2026’da İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda TemaCC ve ILS Vision tarafından gerçekleşecek konserin biletleri satışa çıkar çıkmaz 24 saat içinde yaklaşık 40 bin adet satıldı.

 Kanye West Türkiye’de bilet satış rekoru kırdı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Aslıhan Güner, "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözlerine bakın ne cevap verdi?
  Magazin

Aslıhan Güner, "Sektörde kadınların raf ömrü var" sözlerine bakın ne cevap verdi?

Çağla Şıkel'den çarpıcı açıklamalar
  Magazin

Çağla Şıkel'den çarpıcı açıklamalar

Cansel Elçin’den Paris çıkartması
  Magazin

Cansel Elçin’den Paris çıkartması

Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Canlı renkler ve retro rüzgârı bir arada
  Moda ve Güzellik

Trendyolmilla 2026 İlkbahar-Yaz koleksiyonu: Canlı renkler ve retro rüzgârı bir arada

Tuğba Özay sosyal medya detoksuna girdi
  Magazin

Tuğba Özay sosyal medya detoksuna girdi

Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı
  Gündem

Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı