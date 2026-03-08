  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide Kadriye Olgar, Tuzlalı kadınlarla bir araya geldi.

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  
Tuzla Yaşam Aydınlı Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Toplumda Neden Güçlü Kadın?” başlıklı etkinlikte Olgar, kadınların hayatın her alanındaki gücünü ve üretkenliğini anlattı.

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  
Yoğun katılımın olduğu söyleşide ilham veren paylaşımlar yapan Olgar, kadın dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

Kadınların büyük ilgi gösterdiği ve ‘Ürettiğin kadar mutlusun’ sloganıyla sona eren etkinlik, sıcak ve samimi anlara sahne oldu.

Kadriye Olgar kadınların gücünü anlattı  

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim galası karnaval havasında geçti
  Magazin

Dedektif Reptır: Birlikte Gülelim galası karnaval havasında geçti

Bayram tatilinde rezervasyonlar artıyor!
  Mekan

Bayram tatilinde rezervasyonlar artıyor!

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı
  Magazin

Nebahat Çehre'nin AVM tarzı

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak'la buluştu
  Magazin

Hakan Taşıyan aylar sonra Uğur Işılak'la buluştu

Yağmur Tanrısevsin Paris Moda Haftası şıklığıyla damga vurdu
  Magazin

Yağmur Tanrısevsin Paris Moda Haftası şıklığıyla damga vurdu

Hayal Köseoğlu: Sektörde güzellik baskısı var
  Magazin

Hayal Köseoğlu: Sektörde güzellik baskısı var