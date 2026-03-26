 İzmir'de moda şov

Yüksel Ak, Ivana Sert ve Ece Begüm Yücetan gibi isimler, 12'nci kez başlayan moda dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan İzmir Fashion Week'te podyuma çıktı.

Dört gün sürecek moda defilesini izleyenler arasında Burcu Güneş, Pınar Aylin ve Seren Serengil gibi isimler vardı.



Rönesans Ajans Başkanı Akif Örük'ün önderliğinde ve koreografisinde gerçekleşen defileler, modaseverler tarafından ilgi gördü.

Etkinliklerde toplamda 85 model podyuma çıktı. Defileden elde edilen gelir, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Vakfı Kadınlar Kulübü'nün yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak anaokuluna destek sağlamak amacıyla kullanıldı.

KORKU YARATTIM

Geçtiğimiz günlerde Emre Altuğ'un lansmanında Demet Akalın için söylediği, "Ne sanat olarak kendime yakın görüyorum, ne emek, ne duruş ne de kalite olarak. Ne de onu benimle rakip olabilecek seviyede görüyorum. Ben yerimde harikayım" sözlerİ nedeniyle gündem olan Burcu Güneş, "Bir anda bende ne olduğunu şaşırdım! Müzikal anlamda soru soruldu. O cesur konuşma halk üzerinde infial yarattı. Son zamanlarda bazı şeylerin sınırları belirgilenmeşli... Son 20 senedir popülerliğin şeyi değişti, daha klastı eskiden. Şimdi popüler olmak, ucuz laflar konuşmak gibi kavrama erişti. Popülerliğin eski kavramı kalmadı. Ön planda olan insanları görüyorsunuz. Bunları ön planda olduğu davranış ve müzikler, bana hitap etmiyor. Kendi duruşumu farklı buluyorum. O an o kişi soruldu, cevap verdim. Yaratıcılık ve sanat yönünde özgün buluyorum kendimi" dedi. Birçok meslektaşının tepki göstermesine Güneş, "Hepsi laflarımın arasından cımbızla bir şey çekmişler. Mesela boy konusu... Kariyerim anlamında sınırını bilmesi gerekiyor. Bunlar daha yeniler. Ne kadar halkta hitap eder ve kalıcı olurlar belli değiller. Yıllardır magazin figürüyle ortadalar. Gençlere de böyle algı yarattırdılar. Bu beni rahatsız ediyor. Yalan söylemeye ve övmeme ihtiyacım mı var? 'Ayrı kulvardayız bana yakın bulmuyorum dedim' ve geçtim. Kadın dayanışması adı altında çirkin saldırdılar, üstelik Kadınlar Günü'ne gelirken sanki ben kadın değilmiş gibi... Üstelik onlar hakkında bir şey söylememişken! Bu olay çığırından çıktı. Saygısız ve seviyesizce gördüm. 1-2 şarkı yapınca palazlandılar. Kurta dağdan inince köydeki it sürüleri kardeş olur derler. Hepsi o korkuyla aynı dili, konuşup havlar derler. O gün kurtlaştım mı dağdan mı indim, bir süre yok muydum? da böyle korku yarattım. Bazılar eski arkadaşım Ebru falan... Halk arkamda durdu. Halk konu ben olduğum için ilgi gösterdi, çünkü konuşmuyorum. Zaten onların arasında bir çatışma var. Onlara bir şey de söylemedim. Kendi dönemimden gelen kişilere de hiç yakıştıramadım. Yeni çıkanların da benden bir şey öğrenmeleri gerekir. Benden çok güzel şeyler almak isteyen insanlar var. Beni destekleyen insanlara teşekkür ediyorum. Türk halkının desteklerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra konserlerim ve işlerimle devam edeceğim. Özgün ve tek başıma gittiğim yol. O arkadaşlık o dönemde kaldı. Demek ışığım fazla gelmiş, sanat camiasında görmek istemeyen biri olmuşum. Meyve veren ağaç taşlanır ya! Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan'ın kümeleşmiş olduğunu hiç görmedim. Zirve tektir" diyerek, üçlü dışındaki meslektaşlarına göndermede bulundu.



EMRE ALTUĞ BENİM İÇİN BİTTİ

Emre Altuğ'un "Ona kırgınım, sonra aradığımda ağladı" sözlerine Güneş, "Konuyla ilgili röportajda, 'Yakıştıramadım' demiş bende arayıp, 'Anlamadım. Bir cevap verdim üzerime 20-30 kişi geldi, onları kınaman gerekirken hep beraber beni onların içine sokup neden karışıklık yaratıyorsun. Bana karşı üslubunu değiştirmezsen aramız bozulur' dedim. Toplu halde konuşmuş! Ben senin lansmanına gelmişim, evimden dışarı çıkarken gideceğim yeri seçerim. İzole hayatım var. 'Senin lansmanını bombalamak için mi geldim? Yıllarca işim gücüm yokmuş sanki, orada prim yaratmayı mı geldim? dedim. Uyardım ama daha da anlamamış. Telefonda ona verdiğim detayları anlatmasını yakıştıramadım. O gün samimiydim onunla... 'Sen benim için kıymetlisin, olayın bu hale gelmesi benim için üzücü. Yanlış anlıyorsan üzgünüm' dedim ve gözlerimden yaşlar döküldü. Sen benim kime ne söylediğime ne karışırsın! Beni böyle algılaması kırıcı. Bundan sonra benim için Emre bitmiştir. Bundan sonra kendi camiamdan bir takım yerlere giderken eskisinden acımasız ve katı kurallarım olacak. Bundan sonra bana kim o gün cevap yazdıysa, 'Merhabalaşmayacağım'..." ifadelerini kullandı.



KORKULAN İNSANIM

Güneş, "Camia içerisinde cadılar tarafından, korkulan insanım. Benimle çalışan insanlar hain değilse melek kalpli ve ışık dolu kadın olduğumu biliyorlar" dedi.

EMEKLİLİK YOK

Pınar Aylin, "12 senedir Çeşme'de yaz kış yaşıyorum. Sahne keyifli devam ediyor, az ve öz. Doğayla iç içe yaşıyorum" dedi. Şarkıcı, "Yarı emeklilik mi?" sorusuna, "Emeklilik yok. Sanatın her türlüsü hediye... Sınırsız ve sonsuz bir şey sanat" yanıtını verdi.

Kızı Maya için şarkıcı, "Üniversiteye bitirdi. Oyunculuğa geçiş yapıyor. Maya için sık sık İstanbul'a gidiyorum. İçimde kalmayacak şekilde yaşadım İstanbul'da..." diye konuştu.

