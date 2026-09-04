İstanbul'da festival heyecanı

İstanbul'da üç gün festival heyecanı yaşanacak.



Ünlü isimler, Marmara Park'ta 4-6 Eylül 2026 tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Marmara Park Fest ile ziyaretçilerle buluşacak. Eğlence, lezzet ve deneyim dolu festivalin müzik programında, 4 Eylül Cuma günü Arem Arman, 5 Eylül Cumartesi günü Ankara Echoes ve 6 Eylül Pazar günü Eypio, saat 20.30'da izleyici karşısına çıkacak

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