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İstanbul Çocukları Vakfı’nın çocukların geleceğine umut olan projeleri tanıtıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, Başkanı olduğu İstanbul Çocukları Vakfı’nın 13 Yeni Projesini, düzenlenen toplantıda yaptığı konuşma ile tanıttı.

İstanbul Çocukları Vakfı’nın çocukların geleceğine umut olan projeleri tanıtıldı

Toplantı, Siyaset, İş, Sanat ve Medya dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Özellikle Üstün Zekalı, Özel Yetenekli ve Dezavantajlı çocuklara yönelik çalışmaların anlatıldığı toplantıda,aralarında, Toplum Gönüllüsü Monik İpekel, Dr.Çiğdem Üregen ve Haçiko Başkan Yardımcısı Esra Fazlıoğlu’nun da bulunduğu hayırseverler, Vali Davut Gül ve Eşi Gülden Gül’ün işbirliği daveti üzerine, projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.
 
İstanbul Çocukları Vakfı’nın çocukların geleceğine umut olan projeleri tanıtıldı
 

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