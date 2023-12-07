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İspanyol derbisinin sürprizi Buray

Geçtiğimiz gün İspanya'da oynanan  Barcelona - Atletico Madrid derbisinde Buray, sürprizi yaşandı.

İspanyol derbisinin sürprizi Buray

Son çıkardığı “Al Senin Olsun Dünya” Albümü ile büyük bir etkileşim yakalayan Buray, Nou Camp’da oynanan büyük maçta Spotİspanyol derbisinin sürprizi Burayify ile birlikte led panolarda albüm tanıtımı yapıldı.

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