İspanyol derbisinin sürprizi Buray

Son çıkardığı “Al Senin Olsun Dünya” Albümü ile büyük bir etkileşim yakalayan Buray, Nou Camp’da oynanan büyük maçta Spot ify ile birlikte led panolarda albüm tanıtımı yapıldı.

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