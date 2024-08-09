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İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması

İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması... İşte detaylar...

İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması

İsmail Ege Şaşmaz, geçtiğimiz gün eşi Hande Ünal Şaşmaz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

 İsmail Ege Şaşmaz'dan 'Kör Nokta' açıklaması

Öğlen saatlerinde eşi Hande Ünal Şaşmaz ve ailesi ile geldikleri Zorlu AVM’de uzun süren bir alışveriş turuna çıkan yakışıklı oyuncu, "Setten geliyorum yeni dizimiz ‘Kör Nokta’ çekimleri devam ediyor, harika iş çıkartıyoruz. Şimdi ise ailecek alışverişe geldik" açıklamasında bulundu. Muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayıp objektiflere poz veren neşeli aile, daha sonra uzun süren alışverişlerini sonlandırıp AVM’den ayrıldı.

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