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Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama

Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama

Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama

Işın Karaca, Grand Sapphire Resort'de izleyici karşısına geçti.

 Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama

Şarkıcı, sahne tarzıyla dikkat çekerken, hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Kombini denizkızına benzetilen Karaca, "Kaç beden oldunuz?" sorusuna, "36 oldum. 36 çok keyifli" dedi.

 Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama

Şarkıcı, "Artık kıyafet seçiminde zorlanıyor musunuz?" sorusuna, "Daha kolay. Eskiden 52 beden üst, 48 beden alttı üzerime dikilmesi gerekiyordu. Şimdi 36 şıp diye oturuca çok mutluyum" diye konuştu.

Işın Karaca'dan 'Bayan bacak' mesajlarına açıklama
Bayan bacak denilmesine Karaca, "Türkiye'nin yeni bayan bacağı varmış. Canım Serpil Örümcer'den sonra ben. Kilo verince ortaya bacak çıktı, bende farkındayım. Saklayayım diyorum olmuyor. Bu zayıflıkta olmaktan hoşlanıyorum. Yarında yemek yemekten de hoşlanabilirim. Benim sağım solum belli olmaz. Bazen Can'la (Yapıcıoğlu) 2-3 gün sabah akşam yiyoruz ama artık kontrol mekanizması var üzerimizde, 'Yemeyelim' diyoruz. Bu iyi geldi bana... Konu zayıflık değil, sağlıklı olmak. Kınayın beni başınıza gelsin. Hayatta isteyince her şey oluyormuş" diye cevap verdi. Kıbrıs konseriyle ilgili şarkıcı, "Ana toprağım. Bu sene çok Kıbrıs konseri oldu ve keyifli geçiyor" diye konuştu.

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