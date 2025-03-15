Irina Fedotova'nın başında, üzerinde "Uss annapolis yazılı bir şapkasıyla görüntülendi.

Bu şapkayı, Prenses Diana ile Fransa'nın güneyinde geçirdiği son tatilinde Dodi Al-Fayed takmıştı.



Irina Fedotova'nın şapkayı, Dodi Al-Fayed'in ölümünü aydınlatabilmek için ömrünü harcayan ve 2023 yılında hayatını kaybeden babası Mohamed Al-Fayed'in anısı taktığı belirtildi.

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