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Irina'dan Kraliyet Ailesi'ne destek

Irina'dan Kraliyet Ailesi'ne destek. İşte detaylar...

Irina'dan Kraliyet Ailesi'ne destek

Irina Fedotova'nın başında, üzerinde "Uss annapolis yazılı bir şapkasıyla görüntülendi.

 Irina'dan Kraliyet Ailesi'ne destek

Bu şapkayı, Prenses Diana ile Fransa'nın güneyinde geçirdiği son tatilinde Dodi Al-Fayed takmıştı.

Irina'dan Kraliyet Ailesi'ne destek
Irina Fedotova'nın şapkayı, Dodi Al-Fayed'in ölümünü aydınlatabilmek için ömrünü harcayan ve 2023 yılında hayatını kaybeden babası Mohamed Al-Fayed'in anısı taktığı belirtildi.

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