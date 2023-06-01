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İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

İrem Helvacıoğlu MAG Haziran sayısına konuk oldu. Ünlü oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Disney Plus’ın ilk orijinal yerli dizisi “Kaçış”ta yer alan ve bundan sonraki dijital projelere de olumlu baktığını belirten güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu MAG Haziran sayısına konuk oldu.

“Tüm anlatılar yorumlanmayı diler bence. Aynı hikâyeyi kağıt üzerinde okumakla, bir ekrandan seyretmek arasında büyük farklar olduğunu düşünüyorum.”

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

“Kişisel gelişime önem veriyorum, çünkü her yeni bilgi, yeni bir aydınlanma, farklı tepki demektir.”

“Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum.”

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

“Özel hayatımı, günlük rutinlerimi daha uzaktan yaşıyorum, bugüne kadar bir tercihti bu aslında ama artık neden olmasın diye düşünmüyor değilim.”

 İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

TRT 1’in Yürek Çıkmazı dizisindeki rolü hakkında da konuşan güzel oyuncu "Yürek Çıkmazı bir roman uyarlaması ve gerçeğe dayanan bir konusu var. Kitabı okuduğumda boğazım düğümlenmişti, senaryoda yine düğümlendi. Yıllarca uygulanan fiziksel ve psikolojik şiddetin sonunda ölen kadının ölüm sebebi sadece hastalık mı yoksa yıllarca uygulanan şiddet mi? Peki, ya tüm bunlar cezasız kalmazsa... İşte bu ihtimal beni çok heyecanlandırdı, çünkü tam da bu ihtimal için mücadele veren bir karaktere can verecektim” dedi.

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Setten ve çekimlerden kalan zamanlarda genelde evde vakit geçirdiğini söyleyen İrem Helvacıoğlu “Şu sıralar evde birtakım değişiklikler var, o yüzden keyifli oluyor. Arkadaşlarımla buluşuyorum, yemek yiyip geziyoruz. Sosyalleşmeyi seviyorum” açıklamasında bulundu.

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Disney Plus’ta yer alan “Kaçış” projesi hakkında da konuşan Helvacıoğlu sözlerine şunları ekledi: “Proje ve platform için çok heyecanlandım. İlk olması benim için çok merak uyandırıcıydı. Her şartı ve hikâyesi çok zordu. Aslında sabırsızlandığım farklı ve sert sahneler de vardı. Sanırım cüretkâr ve isyankâr sahneleri beni çok etkilemişti; umarım yine dijitalde bambaşka bir karakter ile ekranda olurum. Çok güzel işler var dijital için, okuyorum.”

İrem Helvacıoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

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