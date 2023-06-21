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İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi

Son olarak Yürek Çıkmazı dizisinde yer alan İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi. İşte detaylar...

İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın arkadaşlarıyla Ege turuna çıktı.

 İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi

Oyuncu, Ege’nin popüler tatil beldeleri yerine daha az bilinen noktalarında gezmeyi tercih ettiğini söyledi: "Daha çok yol üstü uğradığımız yerlere gittik. Son durak olarak da Pamukkale’yi tercih ettik." Pamukkale’de çekilen karelerini sosyal medya hesabına da yükleyen oyuncu övgü dolu yorumlar aldı.

İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi
Cilt bakım tüyoları sorulan oyuncu, “Bakımın doğallıktan yana olduğuna inanıyorum. Cilt bakımı için meyve ve bitkilerden ilham alıyorum. Doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.
İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi

Helvacıoğlu, ağustos ayında yurtdışı tatili planladığını da belirtti: “İspanya’da deniz tatili yapmayı istiyorum.”

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