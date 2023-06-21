 İrem Helvacıoğlu cilt tüyolarını verdi

Hürriyet'ten Cansu Topcu'nun haberine göre; Oyuncu İrem Helvacıoğlu, yakın arkadaşlarıyla Ege turuna çıktı.

Oyuncu, Ege’nin popüler tatil beldeleri yerine daha az bilinen noktalarında gezmeyi tercih ettiğini söyledi: "Daha çok yol üstü uğradığımız yerlere gittik. Son durak olarak da Pamukkale’yi tercih ettik." Pamukkale’de çekilen karelerini sosyal medya hesabına da yükleyen oyuncu övgü dolu yorumlar aldı.



Cilt bakım tüyoları sorulan oyuncu, “Bakımın doğallıktan yana olduğuna inanıyorum. Cilt bakımı için meyve ve bitkilerden ilham alıyorum. Doğal ürünler kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.



Helvacıoğlu, ağustos ayında yurtdışı tatili planladığını da belirtti: “İspanya’da deniz tatili yapmayı istiyorum.”

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