 İnci Türkay Londra prömiyerinde ayakta alkışlandı

Başarılı oyunculuğu, zarafeti ve çalışkanlığıyla Türk seyircisinin gönlünde taht kuran İnci Türkay, bu kez tek başına sahnede olduğu ters köşe bir rolle izleyici karşısına çıktı.

Kanadalı yazar Jennifer Tremblay’in ödüllü metni “Liste (The List)”, 2 Mart Londra’daki The Shaw Theatre’da prömiyer yaptı.

Tamamen dolu salonda oyun sonunda Türkay dakikalarca ayakta alkışlandı.

Tek perde ve 55 dakika boyunca sahnede tek başına olan usta oyuncu, performansıyla adeta devleşti. Duygunun doğrudan seyirciye geçtiği gecede salonda derin bir sessizlik hâkimdi; finalde ise güçlü ve duygusal anlar yaşandı.

GÖZLERİ DOLAN İNCİ TÜRKAY’DAN PRÖMİYERDE DUYGUSAL TEŞEKKÜR

Alkışların ardından yaptığı kısa teşekkür konuşmasında duygulanan İnci Türkay, oyunun yazarı Jennifer Tremblay ile prömiyer öncesinde yaptığı görüşmeye de değinerek salona duygusal anlar yaşattı:



“Bu hikâye her sahneye taşındığında Caroline’in ruhu yaşamaya devam edecek. Bu ilk gecede, tüm aksiliklere rağmen burada olduğunuz için teşekkür ederim.”



TÜRKİYE’DE PERDE AÇIYOR

Londra prömiyerinin ardından oyun, 13–14 Mart’ta Ankara Tatbikat Sahnesi’nde, 29 Mart’ta Zorlu PSM’de (17.00 matine / 19.30 suare) sahnelenecek. Biletler satışta.



İnci Türkay’ın sahne hâkimiyeti ve duyguyu ilmek ilmek işleyen oyunculuğu, hikâyeyi yalnızca anlatmakla kalmadı; seyirciyi baştan sona içine çeken güçlü bir sahne etkisi yarattı.

Işık ve gölge tasarımı ise izleyiciyi hikâyenin merkezine taşıyarak suçluluk ve yüzleşme temalarını derin ve sarsıcı bir deneyime dönüştürüyor.

VİCDANLA YÜZLEŞMENİN SAHNESİ

Gerçek bir hikâyeden doğan “Liste”; sıradan bir annenin gündelik bir “yapılacaklar listesi”nin trajik bir ihmalle ağır bir vicdan muhasebesine dönüşmesini çarpıcı bir dille anlatıyor. Yağan kar efekti ve sade sahne dili, hikâyenin duygusal yoğunluğunu daha da derinleştirirken, finalde yaşanan duygusal kırılma salonu sessizliğe bıraktı. Ardından yükselen alkış gecenin en güçlü anına dönüştü.Oyun, Türkçe sahnelenirken İngilizce üst yazı desteğiyle uluslararası bir izleyici kitlesini de ağırladı.

TAMAMI KADINLARDAN OLUŞAN YARATICI EKİP

Tamamı yaratıcı kadınlardan oluşan ekipte, sahneleme ve çeviri süreci yazar Jennifer Tremblay ile doğrudan yürütüldü. Yönetmen koltuğunda Royal Central School of Speech and Drama’da yüksek lisansını tamamlayan Ayşegül Hardern; ışık tasarımında London Academy of Music and Dramatic Art (LAMDA) mezunu ve Türkiye’nin ilk kadın ışık tasarımcısı Ayşe Sedef Ayter; Fransızcadan çeviride Montpellier Paul Valéry Üniversitesi Gösteri Sanatları Yaratımı yüksek lisans mezunu Lal Atakay; sahne tasarımında ise Royal Central School of Speech and Drama’dan Gülfem Özdoğan imzası bulunuyor.

DÜNYA ÇAPINDA ÖDÜLLÜ BİR METİN

Jennifer Tremblay’in kaleme aldığı Liste (The List), yayımlandığı günden bu yana önemli ödüllere layık görüldü ve çağdaş Fransızca tiyatro repertuvarında dikkat çeken metinler arasında yer aldı. Eser; Governor General’s Literary Award (Drama – French), Prix Michel-Tremblay ve Laurentian Bank Playwright's Award gibi prestijli ödüller kazandı. Katmanlı yapısıyla izleyiciyi derin bir sorgulamaya davet eden metin şu soruyu gündeme getiriyor:

“Küçücük bir ayrıntı, koca bir hayatı değiştirebilir mi?”

Güzelliği ve sempatik duruşuyla uzun yıllar ekranın sevilen isimlerinden biri olan İnci Türkay, ekranda düzeni sağlayan ve kusursuz anne figürüyle hafızalara kazınmıştı. “Liste”de ise bunun tam karşısında; hayatını listelerle kontrol etmeye çalışan, küçük bir ihmalle sarsılan ve vicdanıyla yüzleşen son derece gerçek, kırılgan bir kadına hayat veriyor.

Londra’da ayakta alkışlanan bu sarsıcı hikâye, şimdi Türkiye’de seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

