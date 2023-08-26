İbrahim Tatlıses olmasa Cansever olmazdı

Daha önce İbrahim Tatılıses’in seslendirdiği aranjörlüğünü Mustafa Arapoğlu’nun üstlendiği “Benim Hayatım” şarkısına Kayıp Şair ile düet yapan Cansever “Benim için çok güzel bir çalışma oldu. Farklı tarzda bir işe imza attık. Çok güzel bir de klip çektik. Farklı bir Cansever ile hayranlarımın karşısına çıkacağım. İbrahim abiye dinletmedim sürpriz olsun diye. O da dinleyince çok beğenecek” dedi. Pasta keserek yeni şarkısının kutlamasını yapan Cansever, hakkında merak edilenleri de yanıtladı.

Her zaman söylüyorum geçtiğimiz günlerde İbrahim abinin sahnesine konuk oldum. Orada da söyledim. İbrahim Tatlıses olmasaydı Cansever olmazdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Varolsun ömrü uzun olsun. Benim için bu camiada en değerli isimlerden biridir kendisi.

CAMİADA BİRÇOK KİŞİYE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Camiamızda İbrahim Tatlıses gibi vefalı olanlar kadar olmayanlarda çok. Onlar kendilerini biliyor. Onlara hakkımı helal etmiyorum. Zamanında beni çok üzenler oldu.

HAKKETİĞİM YERDE DEĞİLİM

Hakettiğim yerde olduğumu düşünmüyorum. Önümü kesen olmadı ama bir şekilde hakettiğim değeri görmedim, göstermediler. Yine de şükürler olsun başarım daim.. Ben de dahil piyasa da ses olarak 10-15 kişiyi geçmeyiz.

BEN YAŞARKEN HAYATIM FİLM OLSUN GONCA VUSLATERİ YA DA ECEM ERKEK BENİ OYNASIN

Hayatım film olsun istiyorum. Öldükten sonra bana film yapılmış ben görmemişim bana ne faydası var. Yaşarken çekilsin bende göreyim. Aslında çalışmalarını başlattık. Ama maliyetli iş sponsor bulmak lazım. Gonca Vuslateri ve Ecem Erkek çok iyi oyuncular ikisini de çok seviyorum filmimde ikisinden birinin beni oynamasını çok isterim.

Z KUŞAĞI DA BENİ DİNLİYOR

Ben her kuşağa hitap ediyorum. Bir şarkı yapıyorum sosyal medyada en çok gençler paylaşıyor. Yaptığım işi seviyorum. Sağolsun onlarda beni sevip destekliyor. Z kuşağına ilk uzananlardan biri benim diyebilirim.

YAPIMCILAR BUGÜNE KADAR HEP HAKKIMI YEDİLER

Çalıştığım yapımcıların çoğu hakkımı yedi. Üzerimden çok paralar milyonlar kazandılar. Biride çıkıp buda senin hakkın demedi. Hep bir şekilde hakkımı yediler. Saygım var ama hiç birine hakkımı helal etmiyorum. İnsan bir araba bir ev hediye eder. Çok duydum piyasada birçok sanatçı dostuma yapılan iyilikleri. Malesef bana hep kötüler denk geldi.

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