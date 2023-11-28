Hem turne hem tatil

Amerika turnesinde 5 farklı şehirde sahne alan ve büyük bir ilgi ile karşılanan Selin, konserlerden arta kalan vakitlerinde hem stüdyo çalışmaları yaptı hem de Amerika sokaklarını turladı.

Genç ve başarılı sanatçı, yapım firması Warner Music Türkiye vesilesi ile New York City'de bulunan Warner Music'i de ziyaret etti ve önemli temaslarda bulundu.

Stüdyo çalışmalarına da ara vermeyen Selin, Amerika'da yeni şarkıları için kayıtlar aldı ve önümüzdeki günlerde hem kendi şarkıları hem de sürpriz isimlerle düet çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.