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Hem turne hem tatil

İmzasını attığı projeleri ile hem Türkiye'de hem de globalde son dönemin parlayan yıldızı Selin, geçtiğimiz günlerde Amerika'da gerçekleştirdiği konser turnesinin arasında boş bulduğu vakitlerde ülkeyi gezdi.  

Hem turne hem tatil

Amerika turnesinde 5 farklı şehirde sahne alan ve büyük bir ilgi ile karşılanan Selin, konserlerden arta kalan vakitlerinde hem stüdyo çalışmaları yaptı hem de Amerika sokaklarını turladı. 

Hem turne hem tatil

Genç ve başarılı sanatçı, yapım firması Warner Music Türkiye vesilesi ile New York City'de bulunan Warner Music'i de ziyaret etti ve önemli temaslarda bulundu. 

Hem turne hem tatil

Stüdyo çalışmalarına da ara vermeyen Selin, Amerika'da yeni şarkıları için kayıtlar aldı ve önümüzdeki günlerde hem kendi şarkıları hem de sürpriz isimlerle düet çalışmaları ile adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor. 

Hem turne hem tatil

 

 

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