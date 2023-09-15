Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; ‘Dilek Taşı’ dizisinin Figen’i güzel oyuncu Hazal Subaşı önceki gün City’s Nişantaşı alışverişte görüntülendi.

Repo günü olduğunu ve alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu dizinin ilk bölümüyle ilgili, "Hepimizin çok sevdiği bir iş bu. İnanılmaz bir ilgi var bu çok güzel. Set yoğun ama işi sevince ve bu kadar güzel yorumlar alınca o kadar da zor gelmiyor. Değer gördüğü beğenildiği için biz ekstra mutluyuz" dedi.





Yaz sezonu çok tatil yapamadığını söyleyen Hazal Subaşı, "Çok uzun süre tatil yapmadım. Zaten diziden dolayı çok yanmadım. Çok makyajda yapmıyorum. Sette zaten fazlasıyla yapıyoruz o yüzden normalde yapmam" dedi.

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