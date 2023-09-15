  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Ünlü oyuncu Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi. İşte detaylar...

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Snob Magazin'in haberine göre; ‘Dilek Taşı’ dizisinin Figen’i güzel oyuncu Hazal Subaşı önceki gün City’s Nişantaşı alışverişte görüntülendi.

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Repo günü olduğunu ve alışverişe çıktığını söyleyen güzel oyuncu dizinin ilk bölümüyle ilgili, "Hepimizin çok sevdiği bir iş bu. İnanılmaz bir ilgi var bu çok güzel. Set yoğun ama işi sevince ve bu kadar güzel yorumlar alınca o kadar da zor gelmiyor. Değer gördüğü beğenildiği için biz ekstra mutluyuz" dedi.

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Yaz sezonu çok tatil yapamadığını söyleyen Hazal Subaşı, "Çok uzun süre tatil yapmadım. Zaten diziden dolayı çok yanmadım. Çok makyajda yapmıyorum. Sette zaten fazlasıyla yapıyoruz o yüzden normalde yapmam" dedi.

Hazal Subaşı doğal haliyle görüntülendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Miss&Mr Modeller belli oldu
  Magazin

Miss&Mr Modeller belli oldu

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı
  Magazin

Rol değil gerçek! Dizi oyuncusu havalimanında hırsızlık yaptı

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor
  Magazin

Aybüke Pusat bakın hangi diziyle ekrana dönüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti
  Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ölümden dönen Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı hastanede ziyaret etti

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi
  Magazin

Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil İtalya'da evlendi

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  
  Magazin

Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil yeni filmi için imaj değiştirdi  