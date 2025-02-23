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Hayranlarını coşturdu 

Tan Taşçı, önceki akşam Kuzey Kıbrıs'ın en gözde Hoteli Chamada Prestige Hotel de  sahne aldı.

Hayranlarını coşturdu 

Tan Taşçı, İki bini aşkın misafirin katıldığı konsere özel olarak hazırladığı repertuarı ve sahne performansı ile büyük beğeni aldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan taşçı kendisini dinlemeye gelen hayranlarının şarkılarına eşlik etmesi ile unutulmaz bir konser verdi.

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