 Hande Ataizi'den kadın meslektaşlarına çarpıcı uyarı!

Hande Ataizi, jüri üyesi olduğu Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali dönüşü Nişantaşı’nda görüntülendi.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hande Ataizi, Türk filmlerini daha başarılı bulduğunu söyledi. Ataizi, festivalle ilgili olarak “Birçok güzel Türk filmi izleme fırsatım oldu. Beğendiklerim oldu. Almanların filmleri daha kötüydü, bizimkiler iyiydi. Erken Kış, Uçan Köfteci güzel filmlerimiz var. Bu zamana kadar izlemediğim kadar güzel Türk filmleri izledim. Yine ne varsa biz de var. Altın Ayı’yı Türk filmi aldı. Gümüş Ayı’yı da aldık. Bir ayı daha olsa onu da alırdık.” yorumunda bulundu.

Hande Ataizi, meslektaşı Deniz Çakır’ın “Kadın oyuncuların raf ömrü var” sözünü yorumladı: “Toplum nezdinde söylemiştir. Yapım olarak baktığında 55 yaşındaki bir adamın yanını 18 yaşındaki bir oyuncu verilebiliyor. Şöyle bir durum da var. Kadın oyuncular da kendine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne, sıfır spor. Normalden erken yaşlanma söz konusu. Tabii ben demiyorum burası bir güzellik yarışması, sonuçta oyuncuyuz. Oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir. Kendi adıma başrol projeleri geliyor ama sevdiğim, istediğim şeyleri kabul ediyorum. Mesleğimi sevdiğim için içime sinen şeyleri kabul ediyorum”

Haluk Bilginer, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada rollerinin etkisinden çıkamayan oyuncuları eleştirmiş ve “Hepsi yalancı” ifadelerini kullanmıştı. Bu konu hakkındaki düşüncesi sorulan Ataizi, “Hocam Yıldız hanım (Kenter) bir oyuncunun her zaman sağlıklı olması gerektiğini söylerdi. Rolden çıkamamak diye bir şey yok. Hangi karakteri çıkarman gerekiyor işini yapıyorsun. Bana hiç öyle bir şey olmadı” diye konuştu.



KÖTÜ BİR İŞİN İÇİNDE OLMAK BENİM KARAKTERİME TERS

Hülya Avşar’ın başrolünde yer aldığı Aynı Yağmur Altında dizisindeki domuz eti sahnesi olay olmuştu. Hande Ataizi, “Siz Hülya Avşar’ın dizisinde oynar mıydınız?” sorusuna “Allah korusun. Tabii ki oynamazdım. Ben iyi işler içinde olmak istiyorum. Her daim her işte olayım hırsım yok. Onun için mümkün olduğunca seçmeye çalışıyorum. Konu Hülya Avşar değil. Diziyi izledim berbat. Kötü bir işin içinde olmak benim karakterime ters” şeklinde yanıt verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.