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Halil Taşkın hayatını kaybetti

Şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kap krizi sonucu vefat etti. Taşkın'ın ölüm haberini meslektaşı Kader duyurdu. İşte detaylar...

Halil Taşkın hayatını kaybetti

Çocuk yaşta müzik sektörüne girerek adını duyuran şarkıcı Halil Taşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aynı zamanda video filmlerde de rol alan Taşkın'ın ölüm haberini şarkıcı Kader duyurdu.

Halil Taşkın hayatını kaybetti
Kader, "Acımı anlatamam, sanatı, kişiliği, insanlığı, adamlığı saysam bitiremem. Canımı kaybettim. Ağabeyimi, çocukluğumu, gençliğimi kaybettim. Çok şeyler yaşadık seninle, ne turneler ne konserler ne anılar... Hep kalbimde olacaksın. Sanat camiasının başı sağ olsun senin gibi sanatçı zor gelir. Mekanın cennet olsun benim canım. Allah taksiratını affetsin" dedi.

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