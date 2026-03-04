  • Video Galeri Foto Galeri
Hakan Kurtaş marka yüzü oldu

Oyunculuğu, tiyatro ve müzik çalışmalarıyla öne çıkan Hakan Kurtaş, Nespresso’nun kahve, kahve makineleri ve aksesuarlarını odağına alan iletişim çalışmalarında yer alacak.

Hakan Kurtaş’ın yer aldığı yeni reklam filminde, Nespresso’nun benzersiz kahve lezzeti; son teknoloji kahve makinesi ve şık aksesuarlarla birlikte, detaylara odaklanan duyusal ve premium bir anlatımla bir araya geliyor. Reklam filmi boyunca, Nespresso’nun imzası haline gelen ikonik krema; zengin lezzeti, ayırt edici aroması, özenle tasarlanmış kahve ritüelleri ve
tek tuşla elde edilen kusursuz fincan deneyimi ön plana çıkıyor.

Hakan Kurtaş’ın karizması ve güçlü ekran dili, Nespresso’nun zanaatkârlıkla şekillenen kahve uzmanlığı ve lezzet mirasıyla
doğal ve güçlü bir bağ kuruyor.

YIL BOYU SÜRECEK İLETİŞİM YOLCULUĞU
Nespresso ve Hakan Kurtaş iş birliği; kahveyi merkeze alan bir yaklaşımla, kahve makineleri, sürdürülebilirlik ve kahve deneyimi anlatımlarını kapsayacak şekilde; ikonik lezzetlerden yaz dönemine, yılın en özel zamanı olan yılbaşı kahveleri serisine uzanan, çok fazlı bir iletişim yolculuğu olarak devam edecek.

