Hacı ve Nazlı Sabancı'nın erkek bebekleri olacak

Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında; Hacı ve Nazlı Sabancı'nın ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığını ve çiftin erkek bebek beklediğini söyledi.

İkilinin Arzu Alara adında kızı bulunuyor.

