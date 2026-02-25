  • Video Galeri Foto Galeri
Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil boşandı

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın yedi aylık evliliği bitti.

Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada ikilinin evliliği "evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle" bitmesine karar verildi.

Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, "Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir. Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır. Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz" açıklamasını yaptı.

