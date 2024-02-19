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Gülben Ergen nazara geldi!

Gülben Ergen'in fotoğrafındaki dikkat çeken detay! İşte detaylar...

Gülben Ergen nazara geldi!

Gülben Ergen, çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. Sanatçı, Atlas, Ares ve Güney'le karesini yayınladı. Ergen, "Yaşama sımsıkı tutunmaya sebebi olanlara selam olsun" yazdı.

Gülben Ergen nazara geldi!
Sanatçının, gözündeki göz pedi dikkat çekti.

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