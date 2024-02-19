Gülben Ergen nazara geldi!

Gülben Ergen, çocuklarıyla fotoğraf paylaştı. Sanatçı, Atlas, Ares ve Güney'le karesini yayınladı. Ergen, "Yaşama sımsıkı tutunmaya sebebi olanlara selam olsun" yazdı.



Sanatçının, gözündeki göz pedi dikkat çekti.

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