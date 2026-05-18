Gül Gökçe Korkmaz'dan yeni şarkı

Çok yönlü müzik geçmişine farklı tarzlarda şarkılar eklemeye devam eden Gül Gökçe Korkmaz, kendini daha iyi yansıtacağını düşündüğü kendi şarkılarıyla yola devam kararı aldı.



Önümüzdeki günlerde yine imza attığı Darbe isimli yeni şarkısı için stüdyoya giren Gül Gökçe Korkmaz daha önceki şarkılarından daha farklı bir tarzla geldiğini söyledi.



Sosyal medyanın "tek düze" kalıplarının dışında alternatif soundlarda bir şarkı hazırlayan Korkmaz, hem şarkının sözlerinde hem de klibinde "Sosyal Farkındalığın" altını çizecek.



Şarkı ve klibe bir proje olarak eğilen güzel şarkıcı tüm dünyada bir güvenlik ihmaline dikkat çekip sosyal bilgilendirme misyonu da yükleniyor.



Kariyerinde genç bir sanatçı olarak hem inandığı şeylerin peşinden giden aynı zamanda toplumsal konularda yardım sever ve hassasiyetiyle bilinen Gül Gökçe Korkmaz, "Umarım Darbe ile toplumu daha çok bilinçlendirme adına sadece bir tek işaretin altını çizmiş olacağım" dedi.

