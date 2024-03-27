  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Grup Destan'dan 'Atabarı’ şarkısı için dava

Atabarı, Tophane Rıhtımı, Annem ve İstanbul şarkılarıyla büyük çıkış yapan Grup Destan’ın ünlü solisti Mehmet Hakan Balcı, klip çekip oynayan CHP’li Büyükçekmece Belediyesi  Başkanı Hasan Akgün hakkında avukatı Gurbet Bilbay aracılığı ile suç duyurusunda bulundu.

Grup Destan'dan 'Atabarı’ şarkısı için dava

‘Atabarı’ şarkısını izinsiz kullanıldığını kendi sesi ve emeğinin hiçe sayıldığını yasal işlemlerin başlatıldığını maddi ve manevi tazminatlar açtıklarını avukatı Gurbet Bilbay’ın dava sürecini dikkatle takip ettiğini belirtti.

Grup Destan'dan 'Atabarı’ şarkısı için dava

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Esra Balamir en büyük pişmanlığını açıkladı!
  Magazin

Esra Balamir en büyük pişmanlığını açıkladı!

İftarda koyu sohbet
  Magazin

İftarda koyu sohbet

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı
  Magazin

Pınar Eliçe sahnede Romanlarla göbek attı

Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!
  Gündem

Esra Ezmeci'den 'hadım edilsin' çıkışı!

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu
  Magazin

Yüsra Geyik beş yıl önce adının aşk dedikodusuna karıştığı Ozan Güven ile ilgili ilk kez konuştu

Neslihan Atagül 'Kara Sevda' dizisini anlattı
  Magazin

Neslihan Atagül 'Kara Sevda' dizisini anlattı