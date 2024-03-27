Grup Destan'dan 'Atabarı’ şarkısı için dava

‘Atabarı’ şarkısını izinsiz kullanıldığını kendi sesi ve emeğinin hiçe sayıldığını yasal işlemlerin başlatıldığını maddi ve manevi tazminatlar açtıklarını avukatı Gurbet Bilbay’ın dava sürecini dikkatle takip ettiğini belirtti.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.