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'Godfather' Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

İtalyan fenomen Gianluca Vacchi benzerliğiyle tanınan iş insanı Şeyhmus Can, İzmir Fashion Week'te kendi firması FC Plus’ın defilesinde podyuma çıktı. Defilenin finalinde mankenler konuk kadınlara gül dağıttı. 

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

İtalyan fenomen Gianluca Vacchi benzerliğiyle tanınan iş insanı Şeyhmus Can, bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen İzmir Fashion Week'in ikinci gününde kendi firması FC Plus'ın defilesinde podyuma çıktı. 

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

Gri ve lacivert renklerin ağırlıklı olduğu defilede, 20 erkek model yer aldı. 

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

45 parçadan oluşan 'Godfather' temalı İlkbahar-Yaz koleksiyonu, izleyicilerden beğeni topladı. 

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

Hyatt Regency İstinye Park İzmir'de düzenlenen defile sonunda podyuma çıkan mankenler, konuk kadınlara gül dağıttı. 

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

Firmanın sahibi Şeyhmus Can, defile sonunda koltuğa oturarak Godfather (Baba) pozu verdi.

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı

&#039;Godfather&#039; Temalı Defilede Kadınlara Gül Dağıtıldı
 

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Editör
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