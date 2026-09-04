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Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

Gizem Özdilli, Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'nda podyuma çıktı. Defilelerin organizasyonunu Erkan Yılmaz yaparken, koreografisi ise Akif Örük üstlendi.

 Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

SAKAT AYAĞIYLA PODYUMA ÇIKTI
Gizem Özdilli, "Altı hafta önce üzeri halı kaplanmış bir yerin altı kırıkmış, bende bastım. İki yan bağ sorunum var. Futbolcular gibi soğutucu sıkıldı ayağıma... Onu deneyimlemiş oldum. 2-3 hafta sonra iyileşeceğimi umuyorum. Bugün canım çok yandı ama belli etmedim. Üç hafta topuklu ayakkabı giymem yasak ama kıramadığım ve verdiğim sözü tutmak için raporun dışına çıktım. Bu akşam ağrım olacak. Futbolcularda sakatlanıyor ayaklarına dondurucu sıkıyorlar ve devam ediyorlar. Bizde aynı işi yapıyoruz. Buradaki insanlara saygısızlık olurdu" dedi.

 Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

TAKSİYE BİNMİŞ GİBİ UÇAĞA BİNİYORUM
Ankaralı olan ve beş yıldır Kıbrıs'ta yaşayan model, "Zor olmuyor mu?" sorusuna, "Kıbrıs, Ankara, İstanbul ve diğer şehirler... Taksiye binmiş gibi uçağa biniyorum. Yorucu oluyor ama değer... Kıbrıs'ı çok seviyorum. Ankara ve ülkemi çok seviyorum" yanıtını verdi.

Gizem Özdilli'den podyum fedakârlığı

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