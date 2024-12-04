Girişimcilik ve iş dünyası yedinci kez Giveback Gala'da bir araya geldi

Google Türkiye ve sahibinden.com ana sponsorluğu, MARS ve SOVITAL co sponsorluğu ve Photier, Pernod Ricad, Uber, DCEY'in destek sponsorluğunda gerçekleşen ve Fellowların, girişimcilerin, yatırımcıların, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin bir araya geldiği galada, sanat dünyasındaki yaratıcı ve inovatif girişimleriyle herkese ilham veren Refik Anadol oldu ana konuşmacı olarak yer aldı.



“Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala'nın yedincisini xx desteğiyle 28 Kasım'da Raffles Otel İstanbul'da gerçekleştirdi. Galanın bu yılki konuşmacısı, sanat dünyasındaki yaratıcı ve inovatif girişimleriyle çevresine ilham veren Refik Anadol oldu.



T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Tolga Sobacı, sahibinden.com CEO'su Burak Ertaş, Türkiye Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül ve Türkiye Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra konuşma yaptılar.



Can Dörtkardeşler Genç Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu



Etkinlik kapsamında Can Dörtkardeşler Genç Girişimci Ödülleri sahiplerini buldu. Wastespresso Kurucusu Cavid Bayramlı ödülünü Ödeal CEO Fevzi Güngör'den alırken; Varsapp Kurucusu Zeynep Eliçin ise ödülünü Momento Kurucusu Zeynep Dağlı Kastro'dan aldı.

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra; “Bundan tam on yıl önce, girişimcilik kültürünü Türkiye'de yaygınlaştırma hayaliyle bu yolculuğa çıktık. O dönemde girişimcilik kelimesi bile pek yaygın değilken bugün burada, bu kavramın gençlerimiz arasında bir umut ve ilham kaynağı haline geldiğini görmek, o hayalin gerçek olduğunu bize gösteriyor. Bu yolculuğun başından bu yana bizi farklı kılan, odağımızın hep gençler olmasıydı. On yıl önce ilk fellowlarımızla çıktığımız bu yolda, bu sene tam 154 bin aday başvurusu arasından seçilen gençlerimizle ilerlemeye devam ediyoruz. Bu sayı, gençlerin girişimciliği artık bir kariyer seçeneği olarak değil, bir yaşam biçimi olarak gördüğünün göstergesidir.” dedi.



Giveback felsefesi

Türkiye Girişimcilik Vakfı; girişimcilik kültürünü tüm dünyada yaygınlaştırmak, üniversite gençlerine ilham vermek ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamak amacıyla Türkiye'nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası liderleri tarafından kuruldu. Vakfın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri, giveback (geri verme) bakış açısını gençlerin hayatına ve girişimcilik ekosistemine yerleştirmek. Fellow Programı kapsamında, "giveback" öğesi, rol modeller ve yapılan projeler üzerinden destekleniyor. Fellow Programı'na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışıyor, girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına dokunuyor ve “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları, kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırmayı hedefliyorlar.

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