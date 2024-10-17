  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Geri dönen Victoria's Secret şovunda Messika ışıltısı  

Dün gece New York'ta, şarkıcı Cher ve Tyla, ikonik Victoria's Secret Moda Şovu'nda Messika mücevherleriyle büyüleyici anlar yaşattı.  

Geri dönen Victoria's Secret şovunda Messika ışıltısı  

 

Dünyaca ünlü sanatçı Cher, Midnight Sun yüksek mücevher koleksiyonundan So Move Max choker ve bilezik, Wild Moon küpeler ve Desert Bloom yüzük ile muhteşem bir görünüm sergiledi.

Geri dönen Victoria's Secret şovunda Messika ışıltısı  

Şarkıcı Tyla, Victoria’s Secret defilesinin pembe halısında Messika mücevherleriyle eşsiz bir stil yarattı. Divine Enigma yüksek mücevher koleksiyonundan markiz choker ve My Twin Multishapes küpeleri ve Glam’Azone, Desert Bloom, Fiery, D-Vibes ve My Twin Trio yüzükleri ile ışıldayan Tyla'nın oval pırlanta motifli karın mücevheri de büyük ilgi topladı.

Geri dönen Victoria's Secret şovunda Messika ışıltısı  

 Messika mücevherlerine quadran.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli
  Magazin

İşte Türkiye’nin Kainat Güzeli

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’
  Güncel

‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!
  Gündem

Umut Akyürek kızıyla ilgili acı gerçeği açıkladı!

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak
  Hayatın İçinden

Pınar Su ve İçecek, yeni pazarların kapısını SIAL’de aralayacak

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Karsu hamile olduğunu açıkladı

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti
  Gündem

Tamer Karadağlı, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti