Geri dönen Victoria's Secret şovunda Messika ışıltısı  

Dünyaca ünlü sanatçı Cher, Midnight Sun yüksek mücevher koleksiyonundan So Move Max choker ve bilezik, Wild Moon küpeler ve Desert Bloom yüzük ile muhteşem bir görünüm sergiledi.

Şarkıcı Tyla, Victoria’s Secret defilesinin pembe halısında Messika mücevherleriyle eşsiz bir stil yarattı. Divine Enigma yüksek mücevher koleksiyonundan markiz choker ve My Twin Multishapes küpeleri ve Glam’Azone, Desert Bloom, Fiery, D-Vibes ve My Twin Trio yüzükleri ile ışıldayan Tyla'nın oval pırlanta motifli karın mücevheri de büyük ilgi topladı.

Messika mücevherlerine quadran.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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