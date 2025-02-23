Genç sanatçılardan eğitime destek

Henüz 12 yaşında olmasına rağmen sanata olan tutkusu ve duyarlılığıyla dikkat çeken Yüksel Başaran Yıldız, gecede yaptığı konuşmada, tabloların satışından elde edilecek gelirin Anadolu’daki yaşıtlarının eğitimine katkı sağlayacak olmasından büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Küçük sanatçı, müzayedede başarılı bir satış gerçekleşmesini dileyerek büyüklerinden destek beklediğini belirtti.

Sanatın iyilikle buluştuğu bu anlamlı gecede, Nilay Yıldız, Han Keser ve Yüksel Başaran Yıldız’ın bağışladığı eserler büyük ilgi gördü. Genç sanatçılar, hem sanat dünyasına katkıları hem de sosyal sorumluluk bilinciyle takdir topladı.

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