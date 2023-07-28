 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

'Kardeşlerim'in oyuncuları İlayda Sezgin ile Recep Usta, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

Çiçeği burnunda sevgililer, karşısında gazetecileri görünce panik oldu.

Taksi bekledikleri sırada basın mensuplarına yakalanan genç oyuncular, köşe kapmaca oynadı.

İkili, işleri olmamasına rağmen bir veterinere girdi.

Basın mensuplarının gitmesini bekleyen Sezgin ile Usta, 45 dakika sonra veterinerden çıkış yaptı.

Yeniden görüntülenen çift, sorularını yanıtlamadan Nişantaşı'ndan ayrıldı.

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