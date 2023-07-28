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Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı. İşte detaylar...

Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

 

'Kardeşlerim'in oyuncuları İlayda Sezgin ile Recep Usta, Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takıldı.

 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Çiçeği burnunda sevgililer, karşısında gazetecileri görünce panik oldu.

 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Taksi bekledikleri sırada basın mensuplarına yakalanan genç oyuncular, köşe kapmaca oynadı.

 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

İkili, işleri olmamasına rağmen bir veterinere girdi.

 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Basın mensuplarının gitmesini bekleyen Sezgin ile Usta, 45 dakika sonra veterinerden çıkış yaptı.

 Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Yeniden görüntülenen çift, sorularını yanıtlamadan Nişantaşı'ndan ayrıldı.

Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

Genç aşıklar İlayda Sezgin ile Recep Usta yakalanınca veterinere saklandı

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