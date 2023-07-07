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SnobMagazin.com

Gastronomi şöleni Be Premium’da

Be Premium Bodrum, Temmuz-Ağustos aylarında tutkuları ve özgün tarifleriyle Dünya mutfağına yön vermiş Michelin yıldızlı şefleri, konuklarıyla buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen etkinlik serisi, bu yıl Söke Profesyonel ve Savalan Grup katkıları ile devam ediyor.

Gastronomi şöleni Be Premium’da

Pek çok farklı sektörde hizmet veren Savalan Group CEO'su Murat Yalçın, Savalan etkinlikde bağlarından gelen benzersiz tatların, Michelin yıldızlı şeflerin menüleri ile eşleşerek gastronomi tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacağını söyledi. Söke Profesyonel Pazarlama Direktörü Ozan Türk ise, Dünyaca tanınmış Michelin yıldızlı şefleri, Türk gastronomisi ile buluşturan etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını ve profesyonellerin gelişimlerine katkısı olabilecek etkinliklerin içinde olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

01-07 Temmuz tarihleri arasında etkinliğe katılan İtalyan Şef Paolo Griffa’ya, 2010 yılında ‘The Guardian’ tarafından ‘‘On Yılın Şefi’’ unvanı verildi. 2019 yılında yeteneğini Michelin yıldızlı ile taçlandıran Griffa, aynı zamanda Michelin yıldızı almaya hak kazanmış en genç şef.

Gastronomi şöleni Be Premium’da

İtalyan Şef Paolo Griffa “Türk mutfağı eşsiz ve çok geniş”

Özel bir gala gecesi ile lezzet tutkunları ile buluşan Griffa'nın özel menüsünü servis ettiği akşama sanat ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. İlk kez Türkiye’de bir etkinliğe katıldığını belirten İtalyan şef; "Seyahat etmek büyük bir ilham kaynağı. Dünyanın her yerinde farklı lezzetler, ürünler ve teknikler bulunuyor. Bu sebeple merak duygusu içindeyim ve her şeyi denemek istiyorum. Artık dünya çok küçük hale geldi. Mesajla dünyanın dört bir yanındaki şeflerle iletişim kurabilir ve bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz, bu da gerçekten harika bir şey. Türk mutfağı eşsiz ve çok geniş. Şimdiye kadar görebildiğim kısmına hayran oldum" açıklaması ile özellikle mesleğe yeni başlayacak gençlere ilham veren ip uçları verdi.

Sırada Portekizli Şef Joa Rodrigues Var

Etkinliğin sıradaki şefi Portekizli Joao Rodrigues 2017 yılında ülkesinde yerel üreticileri teşvik eden Projecto Materia’yı kurdu ve Unesco’nun desteğini aldı. Michelin yıldızına sahip ünlü şef, 15-30 Temmuz tarihleri arasında Be Premium Bodrum’da olacak.

Aşçılık kariyerine İspanya, Alava’daki El Refor’da başlayan Diego Guerrero, uzun yıllar El Club Allard restoranda çalıştıktan sonra Madrid merkezli restoran DSTAge’in kurucusu olarak dikkat çekti. İki Michelin yıldızına sahip ünlü şef 01-15 Ağustos tarihlerinde Be Premium’da enfes tariflerini sunacak.

Benzersiz bir deneyim Be Premium Bodrum, ayrıcalıklı bir tatil ve Michelin yıldızlı şeflerle gastronomi şöleni yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.

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