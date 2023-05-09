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Funda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra buluştu

Funda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra bir araya geldi. İşte haberin detayları...

Funda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra buluştu

2003 senesinin sevilen dizilerinden "Mühürlü Güller"in başarılı oyuncuları Funda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra bir araya geldi.

 

Funda İlhan'ı başrolüFunda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra buluştunde olduğu tiyatro oyunu "Yaşamak mı yoksa Ölmek mi"nin gala gecesi için yalnız bırakmayan eski dostlar, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarında paylaştı.

Funda İlhan, Aydan Şener ve Sevtap Çapan 20 sene sonra buluştu

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