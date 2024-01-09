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Fırat Çelik Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosunda

TRT 1’in yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin oyuncu kadrosuna dahil olan Fırat Çelik, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Fırat Çelik Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosunda

12.⁠ ⁠yüzyılda yükselen Haçlı İstilalarına karşı yerel direnişleri konu alan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi, tarihi figür ve olaylara yaklaşımıyla gerçekçi bir görsel şölen sunarken, kardeşi Gabriel’in intikamını almak için var gücüyle mücadele eden Gregor’un hikayesine hayat veren Fırat Çelik, her bölüm sonunda izleyicilerden övgü dolu mesajlar alıyor.

Fırat Çelik Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin kadrosunda

 

Gregor karakteriyle kariyerinin önemli anlarından birini yaşadığını ifade eden Fırat Çelik, dizinin geçtiği döneme ait kostümleri de üzerine yakıştırarak taşıyor. Rolü için saç şeklinde de değişikliğe giden oyuncu, at binme ve kılıç kullanma gibi meziyet gerektiren sahnelerin altından da büyük bir yetkinlikle kalkıyor.

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