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Filiz Akın hayatını kaybetti  

Filiz Akın hayatını kaybetti

Filiz Akın hayatını kaybetti  

 Filiz Akın (82), hayatını kaybetti.

Filiz Akın hayatını kaybetti  

Sağlık Bakanlığı, "Türk sinemasının nadide isimlerinden Filiz Akın, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Sinema tarihimizde unutulmaz izler bırakan Filiz Akın’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz" açıklamasını yaptı.

 

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