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Filenin Sultanları Sefo’yla coştular

Başarılı rap yıldızı Sefo, dün akşam Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda hayranlarıyla buluştu.

Filenin Sultanları Sefo’yla coştular

Hayranlarının yoğun ilgisinin olduğu gecede konuklar arasında ülkemizi büyük başarıyla temsi eden Filenin Sultanları da vardı. Konser sonrası kuliste Sefo ve Filenin Sultanları kameralara birlikte poz verdiler. 

Sefo, Deniz Alpay, Emir Arda Sivas, Furkan Güneş, Mina Güneş, İrem Güneş, Beliz Başkır, Vargas, Zehra Güneş, Gizem Yaren Yıldırım ve Celal Ekenel hep birlikte poz verdi.

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