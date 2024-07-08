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Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

Camdaki Kız dizisindeki rolüyle tanınan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir birlikte olduğu spiker Merve Dinçkol ile evlilik yolunda ilerliyor. İtalya'da tatil yapan çift, romantik bir akşam yemeğinde evlilik teklifi sahnesi yaşadı. Şerifoğlu'nun sürpriz teklifine Dinçkol, gözyaşları içinde 'Evet' dedi.

Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ilişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti.

Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

Yakışıklı oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü.

Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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