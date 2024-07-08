Feyyaz Şerifoğlu, sunucu sevgilisine evlilik teklifi etti! “Şaka yapıyorsun”

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisindeki rolüyle geniş hayran kitlesine ulaşan Feyyaz Şerifoğlu, uzun süredir aşk yaşadığı Kanal D haber spikeri Merve Dinçkol ile evlilik kararı aldı.

2. Sayfa'da yer alan habere göre, ilişkisini gözlerden uzak tutmaya özel gösteren Feyyaz Şerifoğlu, İtalya'da tatil yaparken sevgilisine evlilik teklifi etti.

Yakışıklı oyuncu Capri Adası'ndaki bir mekanda baş başa yemek yediği sevgilisinin önünde bir anda diz çöktü.

Sevgilisini karşısında o halde görünce şaşkına dönen Dinçkol, "Şaka yapıyorsun" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

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