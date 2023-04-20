Fairy Şef Rafet İnce’nin yöresel yemekleri ile çadırkentlerdeki iftar sofralarına dayanışmanın sıcaklığını taşıdı

Fairy’nin desteği ile Şef Rafet İnce tarafından yöresel lezzetlerle hazırlanan iftar menüleri, dört gün boyunca depremzede vatandaşlara beraberliğin sıcaklığını ulaştırdı. Gıda Kurtarma Derneği ile birlikte yürüttüğü Boşa Harcama Projesi’nin kapasitesini artırarak, sağlanan gıda desteğini ayda 1 milyon kişiye çıkaran Fairy, Şef Rafet İnce’nin hazırladığı menülerle de iki bin kişiye dayanışmanın sıcaklığını sundu.

Depremin ilk günlerinden itibaren bölgede aktif bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fairy, bölgedeki gıda ihtiyacı konusunda da önemli çalışmalarda bulunuyor. Gıda Kurtarma Derneği ile birlikte yürüttüğü Boşa Harcama kampanyasının altyapı kapasitesini, yeni araç ve donanım yatırımı ile artırarak her ay 1 milyon kişiye gıda desteğinin ulaşmasını sağlayan Fairy, yardımlaşmanın sıcaklığını çadırkentlerde kurulan iftar sofralarına da taşıdı. Bölgedeki depremzedelerin yemek ihtiyacının karşılanmasına destekte bulunan ünlü Şef Rafet İnce ile iş birliği yapan Fairy, dört akşam boyunca en çok özlenen yöresel lezzetlerden oluşan iftar menülerini Fairy Gıda Aracı ile deprem bölgesindeki çadır ve konteyner kentlerde barınan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Boşa Harcama projesi kapsamında gıda toplama ve dağıtma kapasitesini artırmak amacıyla üç yıl önce Gıda Kurtarma Derneği’nin (GKTD) lojistik altyapısına bağışladıkları gıda tırlarının ilk günden bu yana deprem bölgesinde hizmet verdiğini belirten P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü Ayça Güler, daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına yeni yatırımlarını Ramazan ayında devreye aldıklarını söyledi. Bu kapsamda yeni araç ve donanım yatırımı yaptıklarını ifade eden Güler, “Gerçekleştirdiğimiz bu yatırım sayesinde 1 ayda ulaşılan kişi sayısını 1 milyona çıkardık. Fairy olarak mutfaklarda bereketin konuşulduğu Ramazan dönemi bizim için çok önemli. Ramazan ruhunu deprem bölgesinde yaşatmak için Ramazan boyunca deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenleyerek bölge halkının moralini biraz da olsa yükseltmek için çalıştık” dedi.

İki Bin Kişiye Ulaşıldı

Ramazan’ın birleştirici ruhunun, kendini en çok iftar sofralarında gösterdiğini dile getiren Güler, bu amaçla depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılamaya katkıda bulunan Şef Rafet İnce ile de işbirliğine gittiklerini kaydetti. İnce’nin mutfağına yardımda bulunarak bu ruha güç katmak istediklerini söyleyen Güler, “İnce’nin hazırladığı iftar menüsünü yöresel lezzetler ile oluşturarak depremzedelere özlenen lezzetleri sunmak istedik. Şefimizin yaptığı ‘eli böğründe’, ‘tavuklu lebeniye’, ‘etli kabaklama’ gibi yöresel yemekler, depremzedelerle buluştu. Hazırlanan iftar menüleri toplam iki bin kişiye ulaşarak iftar sofralarına ayrı bir sıcaklık kattı” diye konuştu.

Yaptıkları iş birliği ile iftar menülerinin hazırlanmasına gıda desteği verdiklerini dile getiren Güler, “Fairy Gıda araçları ile birçok depremzedeye sıcak bir iftar ulaştırdık. İftar sofralarında sunulan menülerin beğenilmesi, bizleri çok mutlu etti çünkü amacımız, evlerinden hatta sevdiklerinden ayrı bir Ramazan geçiren insanlarımıza biraz olsun moral olabilmekti. Birlik, beraberlik ve umut ile kurulan sofralar, eminiz ki daha hızlı iyileşmemize de katkıda bulunacak” dedi.

“Verilen Destekler Yaralar Daha Çabuk Sarılacak”

Böyle bir işbirliği kapsamında Fairy ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Şef Rafet İnce ise “Bölgedeki halkın en temel gereksinimlerinden biri beslenme ve bu uzun vadeli bir ihtiyaç olacak. Bu nedenle verilen her destek, büyük bir değer taşıyor. Fairy’nin sunduğu katkı da bu açıdan çok kıymetli” dedi. Menüleri oluştururken özellikle yöre halkının damak tadına uygun, özlenen yemekleri seçtiklerini belirten İnce, “Sofralarda tam bir iftar sıcaklığı yaratmak istedik. Yemeklerimizi hazırlarken gönüllüler de bize destek oluyor. Fairy ile gerçekleştirdiğimiz iftar yemeklerimizden birini de sosyal medyanın sevilen isimleri ile birlikte hazırladık. Onlara da yardımları için çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Şef Rafet İnce, deprem bölgelerindeki Fairy mobil araçlarıyla iftar yemeklerini dağıttıktan sonra vatandaşlarımızla birlikte Ramazan Şenliği’ne katıldık. Tatlı, Ramazan şerbeti, şeker macunu gibi ikramların yapıldığı ve Hacivat-Karagöz gösterisinin sergilendiği şenliğin vatandaşlarımıza moral olması, özellikle de çocuklarımızın yüzünü güldürmesi bizleri de çok mutlu etti. Onların hayata tutunduğunu ve iyi olduklarını görmek, bizlere de güç veriyor. Fairy gibi markalarımızın desteği ile eminim ki yaralarımızı çok daha çabuk saracağız” dedi.

Fairy iş birliğiyle yürütülen "Boşa Harcama" projesi kapsamında ulusal çapta gerçekleştirdikleri faaliyetleri, bu yıl, depremin yıkıcı etkilerini hafifletmek ve yaraları sarabilmek için deprem bölgelerine odakladıklarının altını çizen Gıda Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Devrim Barçak Potok “Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede sürdürülebilir insani yardımı mümkün kılmak adına ilk günden itibaren çalışıyoruz. Ramazan dönemi boyunca da Fairy ile ulusal birlik ve dayanışma duygumuzu pekiştiren Ramazan etkinliklerimizle, binlerce insanımıza ulaşıyoruz. Bölgenin gastronomik zenginliğiyle taçlanmış kültürel mirasımıza sahip çıkmaya, bölgedeki yerel üreticilerimize destek vermeye devam edeceğiz.

"Boşa Harcama" projemiz kapsamında, paydaş ekosistemimizin dayanışması ve lojistik alt yapımızın güçlendirilmesi sayesinde ayda 1 milyon insana destek verecek, depremden etkilenen tüm illerimizdeki insani yardımları sürdürülebilir kılmaya var gücümüzle devam edeceğiz. Depremin yaralarını ulusal birlik ve beraberliğimizle hep birlikte saracağız” dedi.





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